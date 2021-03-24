Son dakika... Olay, dün saat 22.00 sıralarında Şirinyer İZBAN durağında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Turgut Elvan, Cumaovası-Aliağa yönüne giden trenin geçişi sırasında raylara atladı.
Elvan, trenin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Korkunç olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra Elvan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
İZBAN'da korkunç son! Kendini trenin önüne bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.