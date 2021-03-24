İzmir merkezli 53 ilde dev FETÖ baskını

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, MİT Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile sağlanan koordinasyon ve veri paylaşımına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri ileri sürülen farklı rütbelerdeki 123'ü muvazzaf 146 asker ile 38'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

RÜTBELİ PERSONELLER

İzmir merkezli 53 il ve KKTC'de 150 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, 31 şüphelinin ise firari olduğu ifade edildi. Gözaltı kararı verilenlerin 39'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 97'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sının ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptığı öğrenilirken, şüphelilerin 2'si albay, 7'si binbaşı, 10'u yüzbaşı, 22'si üsteğmen, 2'si teğmen, 95'i astsubay, 8'i uzman çavuş rütbesinde olduğu ifade edildi.



YENİ YÖNTEM UYGULANIYOR

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, TSK içerisindeki örgüt üyelerini tespit etmek için kuvvet komutanlıklarıyla 'ortak veri paylaşımı' yaptığı öğrenildi. Ortak veri paylaşımıyla 13 Ekim 2020 ile 23 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen eş zamanlı 5 operasyonda da Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 847'si muvazzaf 934 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderilen 3 bin 372 dosya sayesinde bugüne kadar 679 personelin ihracının sağlandığı bildirildi.