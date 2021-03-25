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Haberler İzmir Araç fiyatları yükseldi, taksici esnafı ÖTV desteği istiyor

Araç fiyatları yükseldi, taksici esnafı ÖTV desteği istiyor

Başkanı Celil Anık, sıfır araç alımında ödedikleri yüzde 45 ÖTV’nin aşağıya çekilmesi çağrısını tekrarladı. Anık, “Pandemi nedeniyle işlerin azaldığı bir dönemde otomobil fiyatlarında ciddi artış yaşandı. Araçlarımızı yenileyebilmemiz giderek zorlaşıyor. Diğer taşıma gruplarına göre de oldukça fazla olan ÖTV yükümüz hafifletilmeli” dedi

Araç fiyatları yükseldi, taksici esnafı ÖTV desteği istiyor

25.03.2021, 13:55

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Hükümet'e bir kez daha ÖTV çağrısında bulundu. Anık, sıfır araç alımında ödemek zorunda kaldıkları yüzde 45 ÖTV'nin aşağıya çekilmesini beklediklerini açıkladı. Celil Anık, otomobil fiyatlarında son dönemde yaşanan artışa da dikkat çekti, "Pandemi koşulları nedeniyle işlerin azaldığı bir dönemde araç fiyatları tırmandı. Araçlarımızı yenileyebilmemiz giderek zorlaşıyor. Ülke genelindeki 100 bine yakın taksicinin gözü kulağı uzun süredir Ankara'da. ÖTV yükümüzün hafifletilmesini istiyoruz" diye konuştu.



HAKSIZ REKABET VAR
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Anık, şehir içi taşımacılıkta kullanılan minibüs ve otobüs gibi diğer ticari araçlarda ÖTV'nin yüzde 4-8 arasında değiştiğine, bu durumun haksız rekabete yol açtığına da işaret etti, şunları söyledi: "Taksici esnafına yapılan haksızlığı devletimizin ilgili birimlerine pek çok kez aktardık. 15 yıldır bunun mücadelesini veriyorum. ÖTV ödemeyelim diye bir talebimiz hiçbir zaman olmadı. Yüzde 20 civarında makul düzeye çekilmesini istiyoruz. Sesimiz bir kez duyuldu, 2016 yılında bir defaya mahsus ÖTV muafiyeti getirildi, bu uygulama da Haziran 2019'da sona erdi. Mutlaka kalıcı bir düzenleme yapılmalı, ÖTV yükünün altında ezilen esnafımızın yüzü güldürülmeli."

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