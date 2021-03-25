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'de feci kaza! Araçta sıkışan sürücü bir saatte kurtarıldı

'in ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, trafik levhasına çarptı. Kazada, hasar gören kamyonda sıkışan sürücü, yaklaşık 1 saatlik çalışmalar sonucu kurtarıldı.

İzmir'de feci kaza! Araçta sıkışan sürücü bir saatte kurtarıldı
DHA

25.03.2021, 08:32

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Akçay Caddesi Sarnıç yol ayrımında yaşandı. 54 AAH 399 plakalı kamyonun sürücüsü Bahtiyar Coşkun (55), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yol ayrımındaki trafik levhasına çarptı. Çarpışma etkisiyle kamyon hurdaya dönerken sürücü araçta sıkıştı. Kazaya gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Akçay Caddesi'ni trafiğe kapatırken, geçişleri yan yoldan sağladı.

110 AKS ve itfaiye ekipleri ise sürücü koltuğunda sıkışan Bahtiyar Coşkun'u kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalar sonucu, Coşkun bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapılan Coşkun, Gaziemir Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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