  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de fidan deposunda yangın!

'de fidan deposunda yangın!

Son dakika haberi...'in ilçesindeki fidan deposunda, yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken bina kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de fidan deposunda yangın!
DHA

25.03.2021, 11:59 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021, 12:30

Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü'nün deposunda, saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Torbalı Devlet Hastanesi'nin yakınında çeşitli malzemelerin bulundurulduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol alındı. Yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de fidan deposunda yangın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.