Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü'nün deposunda, saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Torbalı Devlet Hastanesi'nin yakınında çeşitli malzemelerin bulundurulduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.
Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol alındı. Yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi.
İzmir'de fidan deposunda yangın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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