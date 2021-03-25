İzmir'de su kesintisi! 25 Mart Perşembe İZSU İzmir su kesintisi

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar kesinti detaylarını araştırıyor. İzmir'de hangi ilçeler su kesintisiden etkilenecek? Sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İşte 25 Mart Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ALİAĞA HACIÖMERLİ

25.03.2021 saat 08:45 ile 14:45 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ KÜÇÜK ÇİĞLİ, BALATÇIK

25.03.2021 saat 08:40 ile 09:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ DEMİRCİLİ

25.03.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KARAKOVA, SEYREKLİ, YENİKÖY, IŞIK, KARADOĞAN, ORTAKÖY, ÜZÜMLÜ, DEREUZUNYER, SUÇIKTI, TOSUNLAR

25.03.2021 saat 09:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Karabağlar İlçesi Metin Oktay Mahallesinde branşman yenileme işi kapsamında, özelliğini yitirmiş, eski branşman hatlarının yenilenmesi yapılacağından aşağıdaki sokaklara 22.03.2021 tarihi ile 18.04.2021 tarihleri arasında çalışmalar süresince yenilenen branşman hatlarının ana boru ile bağlantısı için 13:00- 16:00 saatleri arasında 3 (üç) saat süre ile su verilemeyecektir.



Kesintiden Etkilenecek Sokaklar:

Metin Oktay Mahallesi: 108/4, 108/10, 108/11, 108/12, 108/13, 108/5, 108/7, 108/3, 108/14, 108/15, 108/16, 108/17,108/19, 108/35,

Adnan Süvari Mahallesi: 108/18, 108/8, 108/48, 108/49, 108/51, 108/46, 108/59