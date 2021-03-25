İzmir'in barajlarından sevindiren haber

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kentin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan ve kasımda doluluk oranı yüzde 35'lere gerileyen Tahtalı Barajı, son yağışlarla yüzde 71,8 doluluğa ulaştı.

Kentin önemli su kaynaklarından olan Balçova Barajı'nda yüzde 82,34, Ürkmez Barajı'nda yüzde 91,75, Güzelhisar Barajı'nda yüzde 83,37, Kutlu Aktaş Barajı'nda yüzde 75,63 ve Gördes Barajı'nda da yüzde 7,20 doluluk kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, her şeye rağmen su konusunda tehlikenin devam ettiğini belirterek, "Tek bir mevsimin ya da birkaç aylık periyodun yağışlı geçmesi dünyamızı bekleyen su krizi tehdidinin ortadan kalktığını göstermez. Rehavete kapılmadan suyumuzun değerini bilmek, yarınlarda su yok dememek için tasarruflu kullanmak zorundayız." açıklamasını yaptı.