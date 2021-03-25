Kaçak avlanan akivadesler, canlı oldukları anlaşılınca yeniden denize kavuştu

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çiğli İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı unsurları ve Çiğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa rutin su ürünleri denetimleri gerçekleştirdi.