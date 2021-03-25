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Haberler İzmir Kaçak avlanan akivadesler, canlı oldukları anlaşılınca yeniden denize kavuştu

Kaçak avlanan akivadesler, canlı oldukları anlaşılınca yeniden denize kavuştu

’de ekiplerin rutin su ürünleri denetimleri gerçekleştirdiği sırada yasa dışı avcılık sonucu elde edilen yaklaşık 700 kilogram ele geçirildi. Ele geçirilen deniz ürünlerinin canlı olduğu tespit edilirken, akivadesler ekipler tarafından denize döküldü.

Kaçak avlanan akivadesler, canlı oldukları anlaşılınca yeniden denize kavuştu
İHA

25.03.2021, 17:37 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021, 17:39

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çiğli İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı unsurları ve Çiğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa rutin su ürünleri denetimleri gerçekleştirdi.

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