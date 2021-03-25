Ne yaşadığına ne de öldüğüne inandırabildi

Nüfus kayıtlarında Dikici'nin 5 Mayıs 1950 tarihinde henüz 16 yaşındayken öldüğünün yazıldığı, kaydın da tanımadıkları M.B. isimli bir şahsın beyanı ve Kayseri Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı tahkikat sonucu 2018 yılında gerçekleştiği anlaşıldı.

ÖRNEK ALINDIĞI GÜN ÖLDÜ

Bunun üzerine İbrahim Dikici'nin yaşadığını ispat etmek için 2 Mart'ta hukuk mücadelesi başlatıldı. 18 Mart'ta Dikici'den kan örneği alındı, anne babası ve çocukları hayatta olmadığı için mezarları açılarak DNA tespiti yapılmasına karar verildi. Ancak yaşadığını bir türlü ispat edemeyen adam, kan örneği alındığı günün gecesi böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti.

MEZAR TAŞINDA İSİM YOK

Dikici'nin ailesi, bu kez de İbrahim Dikici'nin 1950 yılında değil, 2021 yılında öldüğünü ispat etmeye çalıştı. Cenazesi 5 gün boyunca morgda kalan Dikici, uzun uğraşlar sonucu defnedildi. Adeta ikinci kez ölen adamın yakınları, nüfus kayıtlarındaki karışıklıktan dolayı mezar taşına isim soy isim yazamadıklarını, Dikici'yi ölü gösterenler hakkında dava açacaklarını söyledi.