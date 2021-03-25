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Haberler İzmir Ödemiş Ovası'na kar yağdı, bakla ve bezelye üreticileri tedirgin

Ovası'na kar yağdı, bakla ve bezelye üreticileri tedirgin

’in doğu ilçeleri olan , ve ’in yüksek bölgelerine sabah saatlerinden itibaren başlayan ovaya kadar indi. Olumsuz hava şartları çiçeklenme döneminde olan bakla ve bezelye için üreticilerini endişelendirdi.

Ödemiş Ovası'na kar yağdı, bakla ve bezelye üreticileri tedirgin
İHA

25.03.2021, 13:39

Kar yağışı özellikle Bozdağ ve Beydağ ile Kiraz ilçelerinin yüksek bölgelerinde etkili oldu. Sabah başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde Ödemiş Ovası'na indi.

Kar yağışı, önümüzdeki günlerde açılması beklenen bakla ve bezelye sezonu öncesi üreticilerini tedirgin etti. Meyve ağaçlarının kar yağışına dayanıklı olmadığını belirten üreticiler, dal kırılmalarının meydana gelebileceğini söylediler.



Kaymakçı Mahallesi Muhtarı Şakir Balcılar, "Kar yağışı yer altı sularımız için olumlu ama, çiçeklenme döneminde olan bakla ve bezelye için olumsuz bir durum. Gece hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesinden tedirginiz. Dileriz korktuğumuz başımıza gelmez" dedi.

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