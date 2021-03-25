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Haberler İzmir Otomobiller çarpıştı üç kişi yaralandı

Otomobiller çarpıştı üç kişi yaralandı

Otomobiller çarpıştı üç kişi yaralandı

25.3.2021

İZMİR'İN Tire ilçesinde, defalarca trafik kazası yaşanmasına rağmen bugüne kadar herhangi bir önlemin alınmadığı Fatih Sultan Mehmet çevre yolu, İnönü Bulvarı kavşağında iki otomobil çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada Eşref Akbulut isimli sürücü ağır, diğer araç sürücüsü Ahmet Yerdelen ile yanında yolcu olarak bulunan Eray Öksüzler ise hafif yaralandı. Vatandaşlar, "Sık sıkı kazaların yaşandığı bu kavşağa bir an önce trafik ışıkları takılmalı" dedi.

■ NADİR UYSAL

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