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Şarampolde ölüm

Şarampolde ölüm

25.3.2021

Denizli'de takla atarak şarampole uçan otomobildeki 2 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Serinhisar ilçesi Yatağan yolu Ayaz Çalığı rampasında meydana gelen kazada, Sefa Özçağlayan idaresinde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu.

CAN PAZARI YAŞANDI

Yağmur nedeniyle yolun kaygan ve aracın süratli olması yüzünden yaşanan kaza sonrası adeta can pazarı yaşandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayaz köyü muhtarı Sefa Özçağlayan'ın oğlu sürücü Sefa Özçağlayan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobilde sıkışan Ali Çayan, Yahya Caner, Coşkun Ertan ve Murat Yıldırım itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan Ali Çayan da hastanede hayatını kaybetti.

■ SEBAHATTİN ALP

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