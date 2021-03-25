Şüpheli otomobilde tarihi eser ele geçirildi

İZMİR'İN Bergama ilçesindeki Necla- Mithat Öztüre Devlet Hastanesi yakınlarında şüpheli bir araç polis tarafından durduruldu. 42 ZK 899 plakalı araç ve araçta bulunan V.A. isimli şahıs üzerinde yapılan aramalarda 21 adet tarihi eser olarak değerlendirilen para ele geçirildi. Paraların piyasa değerinin ise milyonlarca lira olduğu tahmin edilirken V.A. gözaltına alındı. Tarihi eser niteliğindeki paralar Aliağa KOM Grup Amirliği ekiplerine teslim edildi.

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