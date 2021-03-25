  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Şüpheli otomobilde tarihi eser ele geçirildi

Şüpheli otomobilde tarihi eser ele geçirildi

Şüpheli otomobilde tarihi eser ele geçirildi

25.3.2021

İZMİR'İN Bergama ilçesindeki Necla- Mithat Öztüre Devlet Hastanesi yakınlarında şüpheli bir araç polis tarafından durduruldu. 42 ZK 899 plakalı araç ve araçta bulunan V.A. isimli şahıs üzerinde yapılan aramalarda 21 adet tarihi eser olarak değerlendirilen para ele geçirildi. Paraların piyasa değerinin ise milyonlarca lira olduğu tahmin edilirken V.A. gözaltına alındı. Tarihi eser niteliğindeki paralar Aliağa KOM Grup Amirliği ekiplerine teslim edildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şüpheli otomobilde tarihi eser ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.