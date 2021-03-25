İzmir'in Buca ilçesinde, Turgut Elvan (20) isimli genç, trenin geçişi sırasında raylara atlayarak yaşamına son verdi. Olay, önceki akşam saat 22.00 sıralarında Şirinyer İZBAN durağında meydana geldi.
Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Turgut Elvan, Cumaovası-Aliağa yönüne giden trenin geçişi sırasında raylara atladı. Elvan, trenin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra Elvan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Trenin önüne atlayan Turgut kurtarılamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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