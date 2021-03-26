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Haberler İzmir Ayağı kaydı tazminat aldı!

Ayağı kaydı tazminat aldı!

Ayağı kaydı tazminat aldı!

26.3.2021

İZMİRLİ spor eğitmeni Emel Yücel (37), Karşıyaka'daki alışveriş merkezinde, zeminin ıslak olması nedeniyle kayıp düştü.

ÖNLEM almadığı iddiasıyla AVM yönetimine dava açan Yücel, toplam 12 bin 275 lira maddi ve manevi tazminat kazandı.
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