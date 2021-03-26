Ayağı kaydı tazminat aldı!

İZMİRLİ spor eğitmeni Emel Yücel (37), Karşıyaka'daki alışveriş merkezinde, zeminin ıslak olması nedeniyle kayıp düştü.
ÖNLEM almadığı iddiasıyla AVM yönetimine dava açan Yücel, toplam 12 bin 275 lira maddi ve manevi tazminat kazandı.
ÖNLEM almadığı iddiasıyla AVM yönetimine dava açan Yücel, toplam 12 bin 275 lira maddi ve manevi tazminat kazandı.
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