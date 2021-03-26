Büyükşehir 3 ilçedeki meskenleri satışa çıkardı

İZMİR'DE meydana gelen deprem, sel ve hortum gibi felaketler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gider cetvelinde önemli artışlara neden oldu. Gelir gider dengesini yakalamak için ise belediye, mülkiyetindeki taşınmazları satma yoluna gitti.

21'İ SATIŞA SUNULDU

BUGÜNE kadar birçok taşınmazı elinden çıkaran İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 21 meskeni ihale yoluyla satışa çıkardı. Açık teklif usulü gerçekleştirilecek ihalede Karabağlar Yaşar Kemal Mahallesi'ndeki 11, Buca Tınaztepe Mahallesi'ndeki 2 mesken ve Konak Üçkuyular Mahallesi'ndeki 8 mesken satılacak.

İHALE 8 NİSAN'DAW

SATILACAK taşınmazların tahmini satış bedelleri 170 bin ile 504 bin arasında değişirken satışların gerçekleşmesi halinde belediyenin kasasına 5 milyon 743 bin lira girmesi bekleniyor. İhale, 8 Nisan Perşembe günü Kültürpark Hol-2 binasında 2 No'lu toplantı salonunda gerçekleştirilecek.