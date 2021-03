Down sendromlularda 10 kat daha ölümcül!

İZMİR Kent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Yiğit, bağışıklık sistemi daha düşük olan down sendromluların virüse yakalanma oranının 4, ölüm oranının 10 kat fazla olduğunu söyledi. Meltem Yiğit, "18 yaş üstü bireylerde Ekim 2020'de dört farklı çalışma yapıldı.

Down sendromluların, virüse daha çabuk yakalandıkları ve sağlıklı bireylere göre dört kat daha fazla hasta oldukları tespit edildi. Hastaneye yatış noktasına gelen down sendromluların ise, diğer bireylere göre hayatlarını kaybetme oranının 10 kat fazla olduğu gözlendi. Bu yüzden down sendromlu bireylere sahip aileler ve çevrelerinin bilinçlenmesi gerekiyor" dedi.

PANDEMİDE ARTAN KİLOLAR UYKU APNESİ YARATIYOR

KORONA virüs salgını döneminde evde geçirilen zaman obezitede artışa neden olurken, fazla kilolar beraberinde de uyku apnesini getirdi. En büyük nedeni aşırı kilo ve boyun kalınlığı olan, uykuda solunumun 10 saniyeden fazla durmasıyla oluşan uyku apnesi sorunu yaşayanların sayısı arttı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, "Hastalığın orta, ağır ve hafif olmak üzere derecelendirmeleri var. Hafif ve orta derecede uyku apnesi tanısı varsa, önce kulak burun boğaz bölümüne gönderiyoruz. Ameliyatla düzeltilebilecek solunum darlığı sorunu varsa, o şekilde düzeliyor" dedi.