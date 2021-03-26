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Haberler İzmir Fidan deposunda çıkan yangın panik yarattı

Fidan deposunda çıkan panik yarattı

Fidan deposunda çıkan yangın panik yarattı

26.3.2021

İZMİR Torbalı'da bir depoda çıkan yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, dün sabah saat 10.00 sıralarında Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü'ne ait bir depoda meydana geldi. İçerisinde plastik saksıların ve kimyasal zirai ilaçların bulunduğu depo, sebebi henüz belirlenemeyen bir şekilde yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve vidanjör sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınırken, kimsenin zarar görmediği öğrenildi.

■ ÖMER DUR

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