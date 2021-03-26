Fidan deposunda çıkan yangın panik yarattı

İZMİR Torbalı'da bir depoda çıkan yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, dün sabah saat 10.00 sıralarında Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü'ne ait bir depoda meydana geldi. İçerisinde plastik saksıların ve kimyasal zirai ilaçların bulunduğu depo, sebebi henüz belirlenemeyen bir şekilde yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve vidanjör sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınırken, kimsenin zarar görmediği öğrenildi.

■ ÖMER DUR