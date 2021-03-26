Foça’da ev fiyatlarında yüzde 50’ye varan artıs

İZMİR Foça'da, Şubat itibariyle son bir yıl içerisinde satılık yazlık konutların fiyatlarında yüzde 50'ye yakın bir artış olduğu, aylık kiralama ücretlerinin de en düşük bin 500 TL civarında seyrettiği bildirildi. Korona salgını nedeniyle kalabalık şehirlerden uzaklaşmak isteyenlerin yazlık evlere talebi artınca fiyatlar da yükseldi. Konumuna göre 2 oda 1 salon ev fiyatları 400 binden, 1+1 ev fiyatları ise 300 bin liradan başlıyor.