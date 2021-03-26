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Haberler İzmir İzmir'de kar yağışı yol kapattı! İmdatlarına jandarma yetişti

'de kar yağışı yol kapattı! İmdatlarına jandarma yetişti

'in ilçesinde kar yağışı nedeniyle Beydağ- Karayolu trafiğe kapandı. ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürürken, jandarma ekipleri de hem yolda kalan vatandaşların hem de sokak hayvanlarının yardımına yetişti.

İzmir'de kar yağışı yol kapattı! İmdatlarına jandarma yetişti
DHA

26.03.2021, 10:46

Beydağ İlçe genelinde gece saatlerinden bu yana etkisinin arttıran şiddetli kar yağışı sebebiyle Beydağ-Nazilli Karayolu ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yolu açmak için çalışma başlattı. İzmir İl Jandarma Müdürlüğü ile Beydağ İlçe Komutanlığı'na bağlı ekipler de yolda kalan vatandaşların yardımına yetişti. Bunun yanı sıra ekipler, sokak hayvanları için de araziye kuru mama ve ekmek bıraktı. Yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

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