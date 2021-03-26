Polis ekipleri, Akın Simavi Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki dernek lokalinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çok sayıda kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Hemen adrese giden ekipler, içerideki 18 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için toplam 129 bin 600 lira ceza uyguladı. Dernek yöneticileri hakkında ise işlem yaptı.İzmir’de sokak ortasında çelik kasa bulundu
İzmir'de lokalde eğlenen 18 kişiye ceza! 129 bin lira ödeyecekler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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