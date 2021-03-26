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İzmir'de lokalde eğlenen 18 kişiye ceza! 129 bin lira ödeyecekler

Son dakika... Koronavirüs ile ilgili tedbirlere uymayanlara karşı denetimler devam ediyor, gelen ihbarlar da değerlendiriliyor. İzmir'in Konak ilçesinde, sokağa çıkma yasağına rağmen bir lokalde eğlenen 18 kişiye toplam 129 bin 600 lira ceza uygulandı.