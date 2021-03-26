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Haberler İzmir İzmir'de lokalde eğlenen 18 kişiye ceza! 129 bin lira ödeyecekler

'de lokalde eğlenen 18 kişiye ceza! 129 bin lira ödeyecekler

Son dakika... ile ilgili tedbirlere uymayanlara karşı denetimler devam ediyor, gelen ihbarlar da değerlendiriliyor. 'in ilçesinde, sokağa çıkma yasağına rağmen bir lokalde eğlenen 18 kişiye toplam 129 bin 600 lira ceza uygulandı.

İzmir'de lokalde eğlenen 18 kişiye ceza! 129 bin lira ödeyecekler
DHA

26.03.2021, 10:06

Polis ekipleri, Akın Simavi Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki dernek lokalinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çok sayıda kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Hemen adrese giden ekipler, içerideki 18 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için toplam 129 bin 600 lira ceza uyguladı. Dernek yöneticileri hakkında ise işlem yaptı.

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