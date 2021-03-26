  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir’de mobilya atölyesinde korkutan yangın

’de mobilya atölyesinde korkutan

’in ilçesinde bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde çıkan çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürülürken, yangında maddi hasar meydana geldi.

İzmir’de mobilya atölyesinde korkutan yangın
İHA

26.03.2021, 08:56

Yangın, gece saatlerinde Karabağlar Sanayi Sitesi 641/1 Sokak'ta bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan polis ekipleri, mobilya atölyesinden alevlerin yükseldiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra 110 AKS de sevk edildi. Atölye önünde bulunan kerestelerin ve içeride bulunan malzemelerin yanması ile birlikte ilk iki kat alevlere teslim oldu. Yoğun dumanların oluştuğu yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.



Öte yandan, yangında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de mobilya atölyesinde korkutan yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.