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Haberler İzmir Kaza sonrası kamyonda sıkışan sürücü kurtarıldı

Kaza sonrası kamyonda sıkışan sürücü kurtarıldı

Kaza sonrası kamyonda sıkışan sürücü kurtarıldı

26.3.2021

İZMİR Gaziemir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, trafik levhasına çarptı. Sıkışan sürücü, 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Kaza, Akçay Caddesi üzerinde yaşandı.

Kamyon sürücüsü Bahtiyar Coşkun (55), direksiyon hakimiyetini kaybedince, yol ayrımındaki trafik levhasına çarptı. Kamyon hurdaya dönerken sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonda sıkışan Coşkun'u yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu çıkarttı.

Coşkun, Gaziemir Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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