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Haberler İzmir Lüks villa dolandırıcıları yakayı ele verdi

Lüks villa dolandırıcıları yakayı ele verdi

Lüks villa dolandırıcıları yakayı ele verdi

26.3.2021

İzmir'de internette yayımladıkları lüks villa ilanlarıyla çok sayıda kişiyi dolandıran ve para transferi için de kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, zanlılardan 2'si tutuklandı.

20 KİŞİYİ 200 BİN LİRA DOLANDIRDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı vatandaşların internette yayımlanan kiralık lüks villa ilanlarına başvurduğu ve kapora ödeyerek dolandırıldıkları ihbarları üzerine çalışma başlattı. Araştırma sonucu sahte ilanlar yayımlayan kişilerin kendilerine ulaşanları tuzağa düşürdüğü ve 20 kişinin kapora veya kira bedeli yatırarak toplam 200 bin lira dolandırıldığı saptandı. Yatırılan parayı bankamatikten çeken kişiyi takibe alarak diğer şüphelilere ulaşan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda şebekenin elebaşı olduğu iddia edilen M.K.Ö. (41) ile Ş.U. (30), T.Ş. (28) ve S.A'yı (29) gözaltına aldı.

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