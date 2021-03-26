Selçuk’ta, jandarmadan tarihi eser operasyonu

İZMİR Selçuk'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda, eski dönemlere ait tarihi eserler ve tabanca ele geçirildi. Jandarma ekipleri, Atatürk Mahallesinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı. Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheli iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramada, eski dönemlere ait 8 adet heykelcik figürü, 4 adet heykelcik başı, 2 adet kandil ve tabanca ele geçirildi. Olayda 7 şüpheli yakalanırken, C.Ç. ve S.B. gözaltına alındı.

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