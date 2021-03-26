Tüp bebek parasıyla kayıplara karıştı

SURİYE'DEN eşi Mustafa Beşalo (36) ile birlikte İzmir'e göç eden Selva Beşalo (28), tüp bebek tedavisi için ayırdıkları 40 bin TL değerindeki altınlarla kayıplara karıştı.

3 aydır eşinden haber alamayan Mustafa Beşalo, "2012 yılında savaştan kaçıp Suriye'den Türkiye'ye geldik. Çocuğumuz olmuyordu. Tüp bebek tedavisi için Suriye'deki arazimi sattım. Eşim, 28 Aralık 2020 günü üzerinde tedavi için ayırdığımız altınlar ve kimliği ile ortadan kayboldu. Olay günü eve gelirken tatlı getirmemi istedi. Saat 17.30'da eve döndüğümde eşimi bulamadım. Üzerinde altın olduğu için onu kaçırmış olabilirler. Onu görenlerin haber vermesini istiyorum" diye konuştu.