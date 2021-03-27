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Haberler İzmir 3 katlı mobilya atölyesi alevlere teslim oldu

3 katlı mobilya atölyesi alevlere teslim oldu

3 katlı mobilya atölyesi alevlere teslim oldu

27.3.2021

İZMİR Buca'da bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Karabağlar Sanayi Sitesi 641/1 Sokak'taki mobilya atölyesinde meydana geldi. Atölye önünde bulunan kerestelerin ve içerideki malzemelerin yanması ile birlikte ilk iki kat alevlere teslim oldu. Yoğun dumanların oluştuğu yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

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