Aşı olmak orucu bozmaz

Dünyayı kasıp kavuran pandemi tüm hızıyla yayılmaya devam ederken, yeni mutasyonlarla vaka sayılarındaki artış dikkat çekiyor. Salgının önüne geçmek için alınan kısıtlamalar kapsamında maske, mesafe ve temizlik dışında aşı çalışmaları da oldukça etkili oluyor.

'AŞI TEDAVİ İÇİN YAPILIR'

Yaş kategorisine göre aşılama çalışmaları devam ederken yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte "Aşı olmak orucu bozar mı?" sorusunu akıllara getirdi. İzmir Müftüsü Metin Akbaş, aşı olmanın orucu bozmayacağını söyledi.

Orucun yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulduğunu belirten Akbaş, "Aşı olmak bir hastalığın tedavisi için yapılır. Tüm dünyayı saran virüs salgını da insan sağlığını tehdit eden önemli bir unsurdur. Bu hastalığın bulaşmaması için önlem almak şarttır. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz" ifadelerini kullandı.

Tedavisi devam eden hastaların, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebileceğini vurgulayan Akbaş, "Vatandaşların, oruç tutmalarına başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların, damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir" dedi.

TOLGA TEKİN