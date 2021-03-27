Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar uyarısı! İzmir 27 Mart 2021 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının Ülkemizin güney batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 Km/sa) eseceği beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Tarımsal faaliyetlerin başladığı/devam ettiği Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyılarının yağmurlu iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

HAKKARİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzeybatı, doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu