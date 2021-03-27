Göbeklitepe’yi resmeden Lara’ya Japonya’dan ödül

İZMİR'DE yaşayan 10 yaşındaki Lara Turan, Göbeklitepe'yi resmettiği pastel boya çalışmasıyla katıldığı Japonya 21'nci Kanagawa Çocuk Resim Yarışması'nda 'Kanagawa Prize' ödülüne layık görüldü. Türkiye'den ödül kazanan tek çocuk olan Lara, "Göbeklitepe'nin eski ve yeni zamandaki halini resmettim. Taşların üzerindeki sembolleri kullanmaya çalıştım. Göbeklitepe'ye hiç gitmedim. Heyecan duyarak resim yapıyorum" dedi.

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