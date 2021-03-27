Husumetli iki grubun kavgasında kan aktı

İZMİR Bornova'da, husumetli iki grup arasında sokak ortasında silahlı kavga yaşandı. Olay, çarşamba akşamı Evka- 3 Mahallesi Cengizhan Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Kadir B. (20) ve Feyzi B. (27) ile Osman D. (37) ve Ozan D. (35) cadde üzerinde karşılaştı.

Çıkan tartışma, tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Ozan D. pompalı tüfekle, Feyzi B. ise tabancayla birbirlerine ateş açtı. Çatışmada yaralanan Kadir B., Feyzi B. ile Ozan D. hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.