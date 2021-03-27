  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de adada yaşayan engelli oğlak, dalgıçların çabasıyla tedavi altına alındı

'de adada yaşayan engelli oğlak, dalgıçların çabasıyla tedavi altına alındı

Son dakika... 'in ilçesine bağlı kıyılarında dalış yapan dalgıçlar, karada yürüyemediğini gördükleri engelli oğlak için seferber oldu.

İzmir'de adada yaşayan engelli oğlak, dalgıçların çabasıyla tedavi altına alındı
AA

27.03.2021, 12:26

İlçedeki bir dalış okuluna bağlı sporcular, dalış antrenmanı yaptıkları sırada Büyükada'ya bırakılmış sahipsiz keçi sürüsü içinde bir oğlağın yürüyemediğini fark etti.

Oğlağın durumunu merak ederek adaya çıkan dalgıçlar, ön ayaklarının çarpık olduğunu gördükleri hayvanı bota alarak Karaburun Dalış Merkezine götürdü.

Karaburun Belediyesi Veteriner Hekimi Lügen Tektepe, muayene ettiği keçinin anomaliyle dünyaya geldiğini, yeteri kadar anne sütü alamadığını söyledi.

Tektepe, "Hayvanın kurtulması için elimizden geleni yapacağız. Vitamin takviyeleri ve fizik tedaviyle bakımını gerçekleştireceğiz. Sağlığına kavuşmasını umut ediyoruz." dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan da oğlağın tedavisinin ardından sahiplendirilmesi için çalışma yapacaklarını kaydetti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de adada yaşayan engelli oğlak, dalgıçların çabasıyla tedavi altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.