  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de feci kaza: 1 ölü

'de feci kaza: 1 ölü

'in ilçesinde kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen , ağır yaralandı. Bilgi İşlem Müdürlüğü görevlisi olarak çalıştığı ve motosiklet kulübü üyesi olduğu öğrenilen 46 yaşındaki Pınar kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

İzmir'de feci kaza: 1 ölü

27.03.2021, 23:37

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.30 sıralarında İzmir Çevreyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Buca istikametine seyir halinde olan İlker Pınar (46) idaresindeki 35 AGC 008 plakalı motosiklet, Bornova yol ayrımı yakınlarında B.Ö. idaresindeki 35 KL 9772 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen sürücü Pınar, yere yığılırken kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis, otoyolda çevre güvenliğini sağlarken, ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlker Pınar'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir Adliyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü görevlisi olarak çalıştığı ve motosiklet kulübü üyesi olduğu öğrenilen İlker Pınar'ın ölümü üzerine yakınları yasa boğuldu. Kamyon sürücüsü B.Ö., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de feci kaza: 1 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.