Kafelerde kurallara uymayana sarı kart

İZMİR Karşıyaka'da Kent A.Ş.'ye bağlı 6 kafeterya, pandemi kurallarına göre hizmete açıldı. Kafeteryalarda başlatılan 'Korona Hakemi' uygulamasında, Yeşilçam oyuncusu Osman Cavcı, hakem kıyafetleri içinde müşterilere, maske ve mesafe ile hijyen kurallarını hatırlatıyor. Uymayanlara ise sarı kart gösteriyor.

Karşıyaka'daki Tersane, Denizkent, Gondol, Park, Dino ve Taypark adlı 6 kafede, pandemi sürecinin bitmediğini hatırlatmak için ilginç bir yol bulundu. Haftanın 3 günü 'Korona Hakemi' uygulaması başlatıldı. Hakem kılığına giren Yeşilçam oyuncusu Osman Cavcı, maske ve mesafe kurallarına uymayan müşterileri düdük çalıp, sarı kart göstererek uyarıyor.

KART GÖREN GÜLÜYOR

Müşterilerin uygulamayı çok sevdiğini belirten Osman Cavcı, "Salgını canlı tutuyoruz. Bitmediğini ve kurallar olduğunu şaka yoluyla hatırlattığımızda etkili olduğunu gördük. 'Sarı kart' gösterdiğimde genelde gülüyorlar. Restoranda hakem olmadığını bildikleri için komik geliyor." dedi.