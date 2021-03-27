Kar ve don, bakla ve bezelyeyi vurdu

Bakla, bezelye ve patatesin kar ve dondan etkilendiğini belirten Ödemiş Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Balcılar, "Kaymakçı Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda üreticiyim. Bir günlük kar ve don olayı, üreticimizi ciddi ölçüde zarara uğrattı. Ürünün üstünü elyafla örten üreticiler soğuktan en az zararla kurtulan üreticiler oldu. Kar ve don olayının geleceğini biliyorduk. Fakat tarlaların üstünü örtmek veya soğuktan korunmak kolay değil. Masraf ve zahmet gerektiren bir iş. Bu da üreticinin elde ettiği üründen iyi derecede kar elde etmesi ile giderilebilir. Fiyat garantisi yok. Üretici zaten risk altına giriyor. Bir de daha fazla masrafa girdiğini düşünürseniz, bırakın kar elde etmeyi üretimden zararla ayrılmak zorunda kalıyor" dedi. Uzundere Mahallesinden Mehmet Tok da bölgedeki bakla ve bezelye üreticilerinin kar ve dondan yüzde 80 oranında etkilendiklerini ve bunun üretici için felaket olduğunu söyledi. Tok şunları söyledi:





"Bakla çiçekleri ve üstündeki gelişme aşamasında olan bakla ürünü ölmüş. Çok sayıda üreticinin tarlayı bozması gerekebilir. Bezelye üreticileri bakla kadar olmasa da yüzde 50 civarında bir ürün kaybından söz edebiliriz. Yine patateste de bitki aksamında kararma var. Umarız toparlar."