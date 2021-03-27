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Haberler İzmir Karşıyaka Belediyesi’nde koronavirüs şoku

’nde şoku

Karşıyaka Belediyesi’nde koronavirüs şoku

27.3.2021

İZMİR Karşıyaka Belediyesi'nde korona virüs paniği yaşanıyor. Son haftalarda yükselen korona virüs vakaları İzmir'de de artış gösterdi. Karşıyaka Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bölümünde pozitif vakalar ortaya çıktı.

Birimde çalışan 9 personelin korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, artan vakalar nedeniyle müdürlüğün geçici süreyle hizmete kapatıldığı iddia edildi. Konuyla ilgi belediyeden bir açıklama yapılmadı.

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