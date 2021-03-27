İZMİR Karşıyaka Belediyesi'nde korona virüs paniği yaşanıyor. Son haftalarda yükselen korona virüs vakaları İzmir'de de artış gösterdi. Karşıyaka Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bölümünde pozitif vakalar ortaya çıktı.
Birimde çalışan 9 personelin korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, artan vakalar nedeniyle müdürlüğün geçici süreyle hizmete kapatıldığı iddia edildi. Konuyla ilgi belediyeden bir açıklama yapılmadı.
Karşıyaka Belediyesi’nde koronavirüs şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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