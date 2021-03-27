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Haberler İzmir Lokalde eğlenen 18 kişiye 129 bin lira ceza

Lokalde eğlenen 18 kişiye 129 bin lira ceza

Lokalde eğlenen 18 kişiye 129 bin lira ceza

27.3.2021

İZMİR Konak'ta polis ekipleri, Mithatpaşa Caddesi üzerindeki dernek lokalinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çok sayıda kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese giden ekipler, içerideki 18 kişiye pandemi tedbirlerine uymadıkları için toplam 129 bin 600 lira ceza uyguladı.
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