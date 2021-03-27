Ormanlık alanda bulunan kafatası korku yarattı

İZMİR Bornova'daki Şahin Tepesi mevkiinde, bir vatandaş ormanlık alanda kemik parçalarının olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis, yaptığı ilk incelemede kemik parçalarının bir kadına ait olabileceğini değerlendirdi.

Bulunan kemik parçalarının kafatası ve kaburga olduğu öğrenilirken, savcının incelemesinin ardından kemik parçaları İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor.