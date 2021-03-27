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Haberler İzmir Son dakika: Sezen Ünlü'yü öldüren Anıl Y. tutuklandı

Son dakika: Sezen Ünlü'yü öldüren Anıl Y. tutuklandı

'in Konak ilçesinde 5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Son dakika: Sezen Ünlü'yü öldüren Anıl Y. tutuklandı
İHA

27.03.2021, 21:10

Konak'ta yaşayan 5 aylık hamile Sezen Ünlü (17), dini nikahlı eşi Anıl Y. (24) tarafından 16 yerinden bıçaklanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ünlü'yü öldüren katil zanlısı ise daha sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anıl Y.'nin emniyetteki ifadesinde, birlikte yaşadığı Sezen Ünlü ile 2 aydır sorunlar yaşadıklarını, sokakta karşılaştığı Ünlü ile sosyal medyaya gelen bir mesaj nedeniyle tartıştıklarını ve cinayeti bu nedenle işlediğini anlattığı öğrenildi.



BEBEĞİ DE ÖLDÜ: İŞTE KAN DONDURAN CİNAYETTEN AYRINTILAR
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Sezen Ünlü (17) sokakta yürürken, bir süredir ayrı yaşadığı ve dini nikahlı olduğu eşi Anıl Y. (24) tarafından bıçaklandı. Saldırgan Anıl Y. olay sonrası kaçarken, kanlar içerisinde yere yığılan Ünlü'yü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sezen Ünlü'ye ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin eşkalini belirleyerek harekete geçerken, Anıl Y. ekipler tarafından yakalanmış ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilmişti. Talihsiz kadının ölümüyle beraber karnındaki bebeğin de yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

16 BIÇAK DARBESİ VAR
Dini nikahlı eşi Anıl Y. tarafından saldırıya uğrayan Sezen Ünlü'nün vücudunda 16 bıçak darbesi olduğu öğrenildi. 17 yaşında olan Ünlü'nün, 18 yaşını doldurduktan sonra Anıl Y. ile resmi nikah kıyarak evlenme planlarının olduğu bildirildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINDA ACI DETAY: 'KİM BİLİR KALIR MIYIM, ÖLÜR MÜYÜM'
Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen Sezen Ünlü'nün bir süre önce sosyal medyada Sezen Aksu'nun Kaçak adlı şarkısını paylaştığı görülürken, "Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm, kim bilir ne bekliyor kalır mıyım, ölür müyüm" sözleri dikkat çekti. Ayrıca hamilelik fotoğrafını paylaşan Ünlü'nün "Sabırsızlıkla bekliyorum seni bebeğim" yazılı not düştüğü paylaşımı da yürek burktu.

Öte yandan Sezen Ünlü'nün cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Ünlü, cenaze namazının ardından Hacılarkırı Mezarlığına gözyaşlarıyla defnedildi.

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