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Haberler İzmir Tıbbi sekreterden doktora tehdit davası

Tıbbi sekreterden doktora tehdit davası

Tıbbi sekreterden doktora tehdit davası

27.3.2021

İZMİR'DE özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Cansu Demircan (31), hastaya holter takmadığı gerekçesiyle kendisine hakaret edip, tehditler savurduğunu öne sürdüğü Doktor İ.K.'yi savcılığa şikayet etti.

Yaşanan olayın ardından işten ayrıldığını söyleyen Demircan, "Holter takmak işim olmamasına rağmen taktım. Ancak doktor 'Neden holter cihazını takmıyorsunuz. Bir daha takmazsanız kafanıza sıkarım' diyerek, bağırdı. Kendimi çok kötü hisettim. Davacı oldum" dedi.

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