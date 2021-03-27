İZMİR'DE görevli paramedik Tolga Ünsel (34), yakalandığı korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Hastalığı çocuklarına bulaştırmaktan çok korktuğunu söyleyen Ünsel, "Virüsü biz göremiyoruz ama virüs bizi görebiliyor. Bu yüzden mutlaka maskeye, hijyene ve mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Sırası geldiğinde mutlaka aşılanmak gerekiyor. Aşı toplumsal bağışıklığı sağlayıp, biz sağlık personelinin işini de rahatlatacağı için aşılanmaya önem göstermemiz gerekiyor" dedi.
Virüsü yenen paramedik: Herkesin aşı olması şart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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