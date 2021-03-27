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Haberler İzmir Virüsü yenen paramedik: Herkesin aşı olması şart

Virüsü yenen : Herkesin olması şart

Virüsü yenen paramedik: Herkesin aşı olması şart

27.3.2021

İZMİR'DE görevli paramedik Tolga Ünsel (34), yakalandığı korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Hastalığı çocuklarına bulaştırmaktan çok korktuğunu söyleyen Ünsel, "Virüsü biz göremiyoruz ama virüs bizi görebiliyor. Bu yüzden mutlaka maskeye, hijyene ve mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Sırası geldiğinde mutlaka aşılanmak gerekiyor. Aşı toplumsal bağışıklığı sağlayıp, biz sağlık personelinin işini de rahatlatacağı için aşılanmaya önem göstermemiz gerekiyor" dedi.
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