  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir 117 gündür kayıp kızı Nazlı’yı arıyor

117 gündür kayıp kızı Nazlı’yı arıyor

117 gündür kayıp kızı Nazlı’yı arıyor

28.3.2021

İZMİR Çiğli'de 117 gün önce ortadan kaybolan Nazlı Demirtaş'tan (16) haber alınamıyor.

Sokaklarda gezip fotoğraflarını asarak kızını arayan anne Nuray Özsöz, "Gece uyuyamıyorum. Telefon çalsa bile acı haber gelecek diye açamıyorum" dedi.

Çiğli'de ablasının yanında kalan lise öğrencisi Nazlı, 11 Aralık gecesi herkes uykudayken sırra kadem bastı. Nazlı'ya ulaşamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu. Bir türlü haber alınamayan kızını, annesi sokak sokak gezerek arıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

117 gündür kayıp kızı Nazlı’yı arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.