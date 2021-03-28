İZMİR Çiğli'de 117 gün önce ortadan kaybolan Nazlı Demirtaş'tan (16) haber alınamıyor.
Sokaklarda gezip fotoğraflarını asarak kızını arayan anne Nuray Özsöz, "Gece uyuyamıyorum. Telefon çalsa bile acı haber gelecek diye açamıyorum" dedi.
Çiğli'de ablasının yanında kalan lise öğrencisi Nazlı, 11 Aralık gecesi herkes uykudayken sırra kadem bastı. Nazlı'ya ulaşamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu. Bir türlü haber alınamayan kızını, annesi sokak sokak gezerek arıyor.
117 gündür kayıp kızı Nazlı’yı arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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