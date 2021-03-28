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Haberler İzmir Anne kedi, yavrularını doktora getirdi

Anne , yavrularını doktora getirdi

Anne kedi, yavrularını doktora getirdi

28.3.2021

İZMİR Karabağlar'da bir anne kedi, enfeksiyon kaptığı için gözleri açılmayan yavrularını belediyenin sağlık işleri müdürlüğüne getirdi. Doktor ve hemşirelerin ilk müdahaleyi yaptığı kediler, veteriner işleri müdürlüğünde tedavi edilerek sahiplendirildi.

Anne kedi ve yavrularını gördüklerinde şaşırdıklarını belirten sağlık çalışanları, "Sabah hasta kabulüne başladığımız sırada, yavrularıyla çıkageldi. Uzun uzun miyavlayarak yardım istedi. Yavrularının gözünün kapalı olduğunu gördük. Elimizdeki ilaçlarla ilk müdahaleyi yaptık" dedi.

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