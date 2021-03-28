Bostanlı Balıkçı Parkı’nda modern havuzu yıktılar!

WhatsApp ihbar hattımıza gelen mesajlar ile gündemi tutan Metin Burmalı, bakın hangi haberlere imza attı...

İzmir'de Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı mahallesinde vatandaşların en uğrak yerlerinden biri olan Balıkçı Parkı'ndaki havuz, Karşıyaka Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. 2017 yılının Şubat ayında toplam 1360 metrekare alan üzerine kurulu olan Balıkçı Parkı'nın, 685 metrekaresi yeşil alan olarak düzenlendi.

BELEDİYE HEP BOZUYOR

Pergolalı banklar ile oturma alanları yaratıldı. Yıkılan süs havuzu da modernize edilerek, dönemin Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar tarafından yeniden hizmete açıldı. Şimdi bir anda Karşıyaka Belediyesi tarafından neden yıkıldığı anlaşılmayan Bostanlı Balıkçı Parkı'ndaki havuzun yeniden yapılmasını isteyen Bostanlı sakinleri, "Park yenilendikten sonra daha kullanışlı ve modern hale gelmişti. Ortadaki havuz da yazın serinlik veriyor, gayet güzel bir görüntü oluşturuyordu. Durduk yere yıkılmasına şaşırdık" dediler. Belediyle yetkilileri ise yıkılan havuzun yerine daha modern bir havuzun yapılacağını iddia etti.

8 YILDIR BİTMEYEN CAMİ İÇİN İMAM YARDIM İSTEDİ

MUĞLA'NIN Milas ilçesi Güllük mahallesinde 2013'te temeli atılan ve 8 senedir inşaatı devam eden caminin bir türlü ibadete açılamaması mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Zaman zaman inşaatı duran ve bir türlü tamamlanamayan cami için Güllük imamı yardım istedi. 2 yıl süren çalışmanın ardından cami inşaatı 2015 yılında durdu. 2017'de Güllük'teki camiye atanan yeni imamla birlikte cami inşaatı 2019'da tekrar faaliyete geçti.

Maddi sıkıntılar nedeniyle cami inşaatı tekrar durunca imam Mehmet Sena Çarboğa çareyi yardım istemekte buldu. Caminin ince işçilikleri ve dış kaplaması yarıda kaldı. Güllük Camisi İmamı Çarboğa, "Şu an camimizin kubbeleriyle, nakkaşları bitti. Halıları serilecek, dış cephesinde mantolama sıkıntımız var. Mozaik olmasına karar verdik. Bu işler için hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi.

400 YILLIK HATUNİYE CAMİSİ'NE RESTORASYON

HACI Hüseyin Ağa'nın eşi Tayyibe Hatun adına 1625'te yaptırdığı Tilkilik semtindeki camide restorasyon çalışmalarının Eylül'de tamamlanması

hedefleniyor. Osmanlı döneminin izlerini günümüze taşıyan İzmir'in Konak ilçesindeki Hatuniye Camisi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restorasyon çalışması yapılıyor. İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, moloz taştan yapılan kare planlı caminin 1700'lü yıllardaki ekleme ile dikdörtgen formunu aldığını anlattı. Önünde küçük bir son cemaat yeri bulunan caminin mihrabının yuvarlak ve niş şeklinde olduğuna işaret eden Ataseven, kubbe süslemelerinin ise turkuaz, mavi ve yeşil olacak şekilde düzenlendiği bilgisini verdi.

ÇEVRE KORUMA PROJESİ

CAMİNİN 400 yıldır ibadete açık olduğunu aktaran Ataseven, "Bu bölgenin tamamı 3. derece arkeolojik sit. Hatuniye Camisi de birinci grup tescilli eser. İzmir Büyükşehir Belediyesi bölgede 'çevreyi koruma ve sağlıklaştırma' projesi başlattı. Biz de camiyi restorasyona aldık. Burada bütünlük sağlanmasını istedik. Restorasyon maliyeti 1 milyon lirayı bulacak" diye konuştu.