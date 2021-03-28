CHP, manşet olmanın yolunu yine buldu!

Siyasette samimiyet esastır. Eğer siz vatandaşa hizmet konusunda samimiyseniz ve bu samimiyetiniz halk tarafından da kabul görüyorsa başarılı olursunuz. Halk sizi gerekirse sırtına alarak bir yerlere taşır. Yoksa ne kadar propaganda ve reklam yaparsanız yapın, ne derece süslü laflar söylerseniz söyleyin halkın desteğini alamazsınız. Siyasette de saman alevi gibi sönüp gidersiniz.



SOYER VE TUGAY'IN SAMİMİYETİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer de sürekli sosyal demokrasiden, halk belediyeciliğinden bahsediyor. Süslü laflar ediyor. Aynı şekilde Soyer'in aday yapılmasında öncülük ettiği Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay da bu konuda iddialı açıklamalar yapıyor. Fakat iki isim halka hizmet konusunda gerçekten samimi mi?

MAKYAJ BELEDİYECİLİĞİ

İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz 13 Mart'ta yaptığı İzmir ziyareti bu konuda turnusol kağıdı görevi üstlendi. Nasıl mı? Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka Örnekköy'deki kentsel dönüşüm projesinin temel atma törenine katılacaktı. Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede günler öncesinden hazırlıklara başladı. Ancak en büyük sorunlardan biri Kılıçdaroğlu'nun tören için Örnekköy'de geçeceği Başpehlivan Karaali Caddesi'nin çukur ve çamur içinde olmasıydı. Bunun için Büyükşehir Belediyesi Kılıçdaroğlu'nun kullanacağı bu caddeyi özenle asfaltladı. Hatta bölge sakinlerinin dediğine göre Örnekköy, Örnekköy olalı ilk defa trafik şeritleri olan bir asfalt görmüş oldu.



ARKA SOKAKLAR ÇAMUR DERYASI

Fakat, Büyükşehir caddeye otoyol standardında asfalt atarken bu caddeye çıkan yollar ve arka sokaklar çukur ve çamur deryası içinde kalmaya devam etti. Yani her şey göstermelikti, makyaj için yapılmıştı. Amaç halka hizmet falan değil, Kılıçdaroğlu'nun gözünü boyamaktı. Yani bir diğer ifade ile önemli olan CHP lideriydi, ara ve arka sokaklarda oturanların jilet gibi asfaltlanmış yolda yürüme hakları yoktu! Onlar halktı, çamur ve su birikintileri içinde yürüseler de önemli değildi. Çünkü yıllardır hizmet görmeseler de büyük bölümü oylarını CHP'ye vermeye devam ediyordu.





YENİ ASIR MANŞET YAPTI

Bu skandal icraat AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı tarafından gündeme getirildi. Yeni Asır olarak bizler de bu çarpıcı durumu 16 Mart'ta fotoğraflarıyla manşetimize taşıdık. Haberimiz büyük yankı uyandırdı. Bu ikiyüzlü icraatı deşifre etmemizin ardından nihayet ara sokaklar belediyenin aklına geldi. Şimdi bu sokaklara da asfalt serildi. Sokakların Karşıyaka Belediyesi'nin sorumluluk sahasında olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı belirtilen asfaltlama çalışmaları, CHP'nin ve iki başkanın samimiyetsizliğini de gösterdi. Buradan kendilerine sormak istiyorum... Arka sokaklarda yaşayan vatandaşa hizmet etmeniz için illa ki, Yeni Asır'a manşet mi olmanız gerekiyordu? CHP'li belediyelerin bu skandal icraatı İzmir siyaset tarihine bir ibret vesikası olarak geçse yeridir.

ERHAN GÜLENÇ

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