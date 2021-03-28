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Haberler İzmir Çocuk sahibi olamayan ailelere SGK desteği

Çocuk sahibi olamayan ailelere SGK desteği

Çocuk sahibi olamayan ailelere SGK desteği

28.3.2021

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Tüp Bebek ve İnfertilite Merkezi'nde tüp bebek tedavisine başlayan çiftler için SGK raporu çıkarılabiliyor. Tüp Bebek ve İnfertilite Merkezi Direktörü Doç. Dr. Funda Göde, "Gerekli koşulları sağlayan hastalarımıza, hastanemizde SGK raporu çıkarılarak tüp bebek hizmeti veriliyor. Hastalarımız için bu büyük bir avantaj. Çünkü tüp bebek tedavisinin psikolojik boyutunun yanı sıra maddi boyutu da var" dedi.
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