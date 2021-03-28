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Haberler İzmir Flamingoların toplu ölümü araştırılıyor

Flamingoların toplu ölümü araştırılıyor

'in ilçesindeki sahilde ölü bulunan 9 , kesin ölüm nedenleri araştırılmak üzere tarafından teslim alındı.

Flamingoların toplu ölümü araştırılıyor
İHA

28.03.2021, 17:44

Bayraklı ilçesindeki sahilde 9 flamingo ölü bulunmuştu. İhbar üzerine bölgeye giden İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı bünyesinde görevli uzman personeller, flamingoları uygun koşullarda saklanmak üzere İzmir Doğal Yaşam Parkına götürmüştü.



Toplu halde ölü bulunan flamingolar, resmi temaslar sonrasında gerekli bilimsel inceleme ve tespitler yapılmak üzere bu konudaki yetkili kurum İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından teslim alındı.



Flamingoların toplu ölüm nedenlerinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yapacağı incelemenin ardından ortaya çıkacağı açıklandı.

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