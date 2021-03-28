İzmir'de vahşi infaz

İzmir Konak'ta 6 aylık erkek çocuğuna hamile olan 17 yaşındaki Sezen Ünlü, sokakta arkadaşlarının gözü önünde, daha önce öldürüsiye dayak yediği için şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma cezası aldırdığı, bebeğinin babası Anıl Yolum tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Vücuduna 17 bıçak darbesi alarak hayatını kaybettiği ortaya çıkan genç kızın, karnındaki bebeğinin de çok sayıda bıçak darbesi alarak can verdiği ortaya çıktı.

ARKADAŞLARIYLA OTURURKEN

Olaydan sonra suç aleti bıçağı atarak kaçan gözü dönmüş katil zanlısı Yolum, polis tarafından gözaltına alındı. 10 Nisan'a kadar sevgilisine Aile Mahkemesi kararı ile yaklaşmama cezası olan Yolum'un, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini, sevgilisinden cep telefonu şifresini istediğini, vermeyince de kendini kaybederek cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Vahşi cinayet önceki gece 23.15'te Konak Güney mahallesi, 1158 sokakta yaşandı. 6 aylık hamile Sezen Ünlü, sokakta yakın arkadaşları Yılmaz ve Petek Küleş ile sohbet ederken, yanlarına gelen bebeğinin babası ve sevgilisi Anıl Yolum, kendisiyle konuşmak istedi. Erkek çocuğuna hamile olan genç kadın ile sevgilisi, arkadaşlarının yanından birkaç metre uzaklaşarak konuşmaya başladılar.

BEBEĞİ DE KENDİSİ DE ÖLDÜ

İddiaya göre Anıl Yolum, daha önce de darp ettiği sevgilisinden cep telefonunu ve sosyal medya hesabının şifresini istedi. Bunun üzerine başlayan tartışmada Anıl Yolum, cebinden çıkardığı ekmek bıçağıyla Sezen'i 17 kez bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yığılan Sezen Ünlü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Tepecik Eğitim Hastanesi'nde kurtarılamadı. Talihsiz kadının bebeği de karnında öldü.

GÖZLERİNİ BAĞIŞLADI

SEZEN Ünlü'nün bir süre önce sosyal medyada Sezen Aksu'nun Kaçak adlı şarkısını paylaşarak, altına yazdığı "Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm, kim bilir ne bekliyor kalır mıyım, ölür müyüm" sözleri dikkat çekti. Bu arada genç kadının, öldüğü tekdirde gözlerinin bağışlanmasını vasiyet ettiği gözü yaşlı babası, kızının gözlerini bağışladığını söyledi.

FATİH ŞENDİL