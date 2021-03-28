İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sasalı Mahallesi'nde, D.C.'nin kullandığı hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta 400 kilogram canlı midye bulundu.
Midyeler; İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Hayvan ve Doğa Koruma Timi ile Çiğli İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yeniden denize bırakıldı. Kaçak yollardan denizden midye çıkardığı gerekçesiyle D.C'ye 5 bin 455 lira para cezası kesildi.İzmir'de 9 flamingonun ölümü büyük endişe uyandırdı
İzmir'de şüphe üzerine durdurulan araçta 400 kilo canlı midye yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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