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İzmir'de şüphe üzerine durdurulan araçta 400 kilo canlı midye yakalandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, şüphe üzerine jandarma ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta, kaçak toplandığı belirlenen 400 kilogram canlı midye ile yakalanan 1 kişiye 5 bin 455 lira para cezası kesildi. Ele geçirilen midyeler ise yeniden denize bırakıldı.