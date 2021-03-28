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'de vakalar arttı, denetimler sıklaştı

'de koronavirüs vakalarının yükselişe geçmesi üzerine, polis ekipleri denetimleri artırdı. Kentin pek çok yerine kontrol noktası oluşturan ekipler, kısıtlamadan muaf olmadığı halde trafiğe çıkan araç sürücülerine ve yayalara cezai işlem uyguladı.

İzmir'de vakalar arttı, denetimler sıklaştı
DHA

28.03.2021, 16:49

İzmir'de, kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte cumartesi günü kısıtlama kaldırıldı. Pazar günü ise sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlamanın uygulanmadığı cumartesi gününde güneşli havayı gören kent sakinleri, meydan ve sahillere akın ederken bugün İzmirlilerin kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldıkları gözlendi. Polis ekiplerinin ise denetimi artırdığı dikkat çekti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde belirli bölgelerde uygulama noktası oluşturdu. Denetim kapsamında seyir halindeki otomobiller tek tek durdurulurken; sokağa çıkanların ise izin belgeleri, maske ve HES kodları kontrol edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmayan vatandaşlarla trafiğe çıkan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Kısıtlamasız ilk cumartesi! İzmir kendini sokağa attı

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