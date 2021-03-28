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İzmir'de vakalar arttı, denetimler sıklaştı

İzmir'de koronavirüs vakalarının yükselişe geçmesi üzerine, polis ekipleri denetimleri artırdı. Kentin pek çok yerine kontrol noktası oluşturan ekipler, kısıtlamadan muaf olmadığı halde trafiğe çıkan araç sürücülerine ve yayalara cezai işlem uyguladı.